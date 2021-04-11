Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı sonrası VAR için flaş iddia! "Görüntüler aynı değil"

Puan tablosundaki matematik devam ettiği sürece pozitif cümleler kuruyorlar ancak son 6 maçta 1 galibiyet, iki beraberlik alıp 13 puan kaybeden takımın neresine bakarsanız bakın, herşey negatif... G.Saray'ın bu oyun, bu kafa, bu istikrarsız ve sürprizlerle dolu 11'leri ile sezonun kalan haftalarında alacağı galibiyetler sürpriz olur. Rize maçından sonra şampiyonluktan bahsetmemeleri gerektiğini not düşmüştüm. O günün gerçeğine itiraz etmedikleri için bugün bu haldeler.