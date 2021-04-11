11 Nisan 2021, Pazar
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Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı sonrası VAR için flaş iddia! "Görüntüler aynı değil"
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Mücadelenin orta hakemi ve VAR hakemi çokça tartışılırken, spor yazarları da gerek maçı gerekse hakemleri flaş sözlerle değerlendirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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