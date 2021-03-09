09 Mart 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Fatih Terim o ismin biletini kesti
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 8'de 8 yaparak liderliğe yükselmişti. Daha sonrasında çıktığı Ankaragücü ve Sivasspor maçlarından sırasıyla mağlubiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, liderliği Beşiktaş'a kaptırdı ve 2. sıraya geriledi. Bir yandan Kayserispor maçına hazırlanan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, diğer yandan da gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda deneyimli teknik adam, o ismin biletini kesti. İşte son gelişmeler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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