09 Mart 2021, Salı

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Fatih Terim o ismin biletini kesti

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 8'de 8 yaparak liderliğe yükselmişti. Daha sonrasında çıktığı Ankaragücü ve Sivasspor maçlarından sırasıyla mağlubiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, liderliği Beşiktaş'a kaptırdı ve 2. sıraya geriledi. Bir yandan Kayserispor maçına hazırlanan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, diğer yandan da gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda deneyimli teknik adam, o ismin biletini kesti. İşte son gelişmeler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 09.03.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 11:33
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Fatih Terim o ismin biletini kesti

Sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Fatih Terim o ismin biletini kesti

Zorlu rakiplerden sonra nispeten daha kolay takımlarla karşılaşan sarı-kırmızılı takım, Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 yenilerek galibiyet serisini noktaladı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Fatih Terim o ismin biletini kesti

Bu mağlubiyetin ardından Sivasspor'u ağırlayan Cimbom, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Fatih Terim o ismin biletini kesti

Son 2 karşılaşmada 5 puan kaybeden Aslan, şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Fatih Terim o ismin biletini kesti

Sarı-kırmızılı takımda son gelişmeler bu yöndeyken, teknik direktör Fatih Terim, bir yandan da sezon sonunda takıma gelecek ve gidecekleri netleştirmeye başladı.

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