24 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 11 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisine düşen Galatasaray'da yeni sezon için çalışmalar hızlandı. Yaz transfer döneminde sil baştan bir kadro oluşturması beklenen sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesiyle birlikte kadroda düşünülmeyen 11 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler...
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