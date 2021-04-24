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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 11 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisine düşen Galatasaray'da yeni sezon için çalışmalar hızlandı. Yaz transfer döneminde sil baştan bir kadro oluşturması beklenen sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesiyle birlikte kadroda düşünülmeyen 11 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 24.04.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 10:11
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 11 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala ekipler gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırdı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 11 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Takımlar, yaz transfer döneminde kadrosunu birçok takviyeyle güçlendirmeyi planlarken, yeni sezon öncesi yapacağı hamleler en çok merak edilen takımlardan biri de Galatasaray...

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 11 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılılar, son haftalarda peş peşe yaşadığı puan kayıpları sonrası zirveden uzaklaştı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 11 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Cimbom, kalan maçlarından galibiyetle ayrılarak şampiyonluk şansını sonuna kadar zorlamak isterken, sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte gelecek sezon için çalışmalar da hızlandı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 11 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Galatasaray, yaz transfer döneminde geniş rotasyonlu bir kadro kurarak yarışacağı tüm kulvarlarda başarı edecek bir takım oluşturmayı amaçlıyor.

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