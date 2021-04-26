26 Nisan 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'in transfer listesi hazır! İşte yeni nesil Galatasaray...

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da, gelecek sezon transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekip 2021-2022 sezonunda bambaşka bir takım olacak. Fatih Terim'in uzun zamandır listeinde yer alan futbolcular mevcut yönetime verilecek. Seçimin ertelenmesi halinde bu transferlerin bitirilmesi istenecek. İşte o isimler ve transfer detayları...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 13:02
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Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in transfer listesi hazır! İşte yeni nesil Galatasaray...

Sezona Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan, Etebo ve Arda Turan gibi isimlerin transferi ile başlayan Galatasaray'da mali şartlar beklenen transferlerin gerçekleşmesine engel olmuştu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in transfer listesi hazır! İşte yeni nesil Galatasaray...

Orta saha transferi için uzun süre uğraşan sarı kırmızılı yönetim, transferin son günlerinde Etebo ile anlaşmıştı. Galatasaray'ın orta saha kurgusunda sadece Taylan Antalyalı ve Etebo yer aldı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in transfer listesi hazır! İşte yeni nesil Galatasaray...

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera, uzun süre takımda yer alamadı. Bu süreçte Okan Kocuk ve Fatih Öztürk Galatasaray kalesini korudu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in transfer listesi hazır! İşte yeni nesil Galatasaray...

Stoper tandeminde Donk, Marcao ve sakatlık geçirdikten sonra eski performansından uzak kalan Luyindama yer aldı. Gelecek sezon bu problemleri yaşamak istemeyen sarı kırmızılı ekip transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in transfer listesi hazır! İşte yeni nesil Galatasaray...

EMRE AKBABA SEZON SONU...

2 büyük sakatlık geçiren ve istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Emre Akbaba da Belhanda ile birlikte hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri oldu. Belhanda, yönetimi hedef alan açıklamaları sonrasında gönderilirken, Emre Akbaba'nın sözleşme görüşmeleri sezon sonu yapılacak.

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