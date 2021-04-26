26 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'in transfer listesi hazır! İşte yeni nesil Galatasaray...
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da, gelecek sezon transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekip 2021-2022 sezonunda bambaşka bir takım olacak. Fatih Terim'in uzun zamandır listeinde yer alan futbolcular mevcut yönetime verilecek. Seçimin ertelenmesi halinde bu transferlerin bitirilmesi istenecek. İşte o isimler ve transfer detayları...
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