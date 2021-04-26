Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'in transfer listesi hazır! İşte yeni nesil Galatasaray...

EMRE AKBABA SEZON SONU...

2 büyük sakatlık geçiren ve istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Emre Akbaba da Belhanda ile birlikte hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri oldu. Belhanda, yönetimi hedef alan açıklamaları sonrasında gönderilirken, Emre Akbaba'nın sözleşme görüşmeleri sezon sonu yapılacak.