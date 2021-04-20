20 Nisan 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'a 3 'Dev' Yıldız! Transfer harekatı...
Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde yer alan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılar, gelecek sezon savunma bölgesinde sorun yaşamamak için hedef oyuncularını belirledi. İşte CimBom'un listesindeki yıldızlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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