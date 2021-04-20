Son dakika spor haberi: Galatasaray'a 3 'Dev' Yıldız! Transfer harekatı...

CimBom, yeni sezonda savunma hattına genç, dinamik, yetenekli ve gelecek vaadeden savunma oyuncularını katmak istiyor. Bunun yanı sıra sözleşmesi sona erecek oyuncularla da ilgili girişimlere başlayan Galatasaray, kısa süre içerisinde transferleri sonlandırmak istiyor.