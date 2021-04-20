20 Nisan 2021, Salı

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a 3 'Dev' Yıldız! Transfer harekatı...

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde yer alan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılar, gelecek sezon savunma bölgesinde sorun yaşamamak için hedef oyuncularını belirledi. İşte CimBom'un listesindeki yıldızlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 20.04.2021 14:36
ABONE OL
  • 1
  • 16
Son dakika spor haberi: Galatasaray'a 3 'Dev' Yıldız! Transfer harekatı...

CimBom, yeni sezonda savunma hattına genç, dinamik, yetenekli ve gelecek vaadeden savunma oyuncularını katmak istiyor. Bunun yanı sıra sözleşmesi sona erecek oyuncularla da ilgili girişimlere başlayan Galatasaray, kısa süre içerisinde transferleri sonlandırmak istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Son dakika spor haberi: Galatasaray'a 3 'Dev' Yıldız! Transfer harekatı...

Aslan'da stoper bölgesinde sözleşmesi sona erecek Ryan Donk'un durumu belirsizliğini koruyor.

  • 3
  • 16
Son dakika spor haberi: Galatasaray'a 3 'Dev' Yıldız! Transfer harekatı...


Bu isimler ile yolların ayrılması durumunda stoper bölgesinde sadece Marcao ve Luyindama kalacak.

  • 4
  • 16
Son dakika spor haberi: Galatasaray'a 3 'Dev' Yıldız! Transfer harekatı...

Valentine Ozornwafor ile yolların ayrılması bekleniyor.

  • 5
  • 16
Son dakika spor haberi: Galatasaray'a 3 'Dev' Yıldız! Transfer harekatı...

Önümüzdeki günlerde Başkan adaylığını açıklaması beklenen Abdurrahim Albayrak, aynı zamanda transfer görüşmelerinde de başrol oynuyor. Albayrak, Fatih Terim'in de onayıyla belirlenen oyuncuların menajerleriyle görüşmelere başladı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör