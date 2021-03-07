Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'dan Ada çıkartması! Çifte bomba

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Çifte bomba! Aslan o isimleri bitiriyor

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de zirve yarışı her geçen gün daha da kızışırken, şampiyonluk ipini göğüsleyecek takımın gelecek sezon direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olması yaz transfer dönemi için de büyük bir rekabetin olacağının habercisi gibi görünüyor. Galatasaray'da Fatih Terim, bu doğrultuda özellikle orta saha ve stoper bölgesi için arayışlarına şimdiden başladı. İşte sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan o isimler... (GS transfer haberleri)

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Giriş Tarihi: 07.03.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 11:37 ABONE OL