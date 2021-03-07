07 Mart 2021, Pazar

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Çifte bomba! Aslan o isimleri bitiriyor

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de zirve yarışı her geçen gün daha da kızışırken, şampiyonluk ipini göğüsleyecek takımın gelecek sezon direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olması yaz transfer dönemi için de büyük bir rekabetin olacağının habercisi gibi görünüyor. Galatasaray'da Fatih Terim, bu doğrultuda özellikle orta saha ve stoper bölgesi için arayışlarına şimdiden başladı. İşte sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan o isimler... (GS transfer haberleri)

Giriş Tarihi: 07.03.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 11:37
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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'dan Ada çıkartması! Çifte bomba

Şampiyonlar Ligi 'ne 2022-2023 sezonundan itibaren direkt takım gönderemeyecek Süper Lig'de, bu sezon 3 büyük takımın hedefi mutlak şampiyonluk ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılarak transfer bütçesine büyük katkı sağlamak.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'dan Ada çıkartması! Çifte bomba

Bu yüzden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, orta saha ve stoper konusunda elini çabuk tutmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle Luyindama'nın yaz transfer döneminde satılacak olma ihtimali üzerine alternatifler belirlendi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'dan Ada çıkartması! Çifte bomba

Sezonun bir bölümünde ilk 11'deki yerini Donk'a kaptıran Luyindama sonrasında formasını tekrar alırken gösterdiği performansla yine göz doldurdu.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'dan Ada çıkartması! Çifte bomba

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENİYOR!

Galatasaray ayrıca Kongolu savunma oyuncusunun satışından yüksek bir bonservis geliri elde etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, buna göre daha düşük bonservis ödeyerek bir stoper takviyesi yapmayı düşünüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'dan Ada çıkartması! Çifte bomba

Teknik direktör Fatih Terim, yönetime hem stoper hem de orta saha için transfer listesini şimdiden verirken, özellikle savunma konusunda transferin bir an önce bitmesi gerektiğini söylediği iddia edildi.

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