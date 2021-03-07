Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'dan Ada çıkartması! Çifte bomba

07 Mart 2021, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Çifte bomba! Aslan o isimleri bitiriyor
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de zirve yarışı her geçen gün daha da kızışırken, şampiyonluk ipini göğüsleyecek takımın gelecek sezon direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olması yaz transfer dönemi için de büyük bir rekabetin olacağının habercisi gibi görünüyor. Galatasaray'da Fatih Terim, bu doğrultuda özellikle orta saha ve stoper bölgesi için arayışlarına şimdiden başladı. İşte sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan o isimler... (GS transfer haberleri)
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11
Daha Fazla Gör
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig