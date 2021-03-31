31 Mart 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberleri: Fiorentina'dan Fatih Terim'e sürpriz teklif! | GS haberleri

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'ın başarılı Teknik Direktörü Fatih Terim'e sürpriz bir teklif geldi. İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, Fatih Terim için resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Fatih Terim'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.03.2021 14:56 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 14:56
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Son dakika spor haberleri: Fiorentina'dan Fatih Terim'e sürpriz teklif! | GS haberleri

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, 21 yıl sonra tekrar Fatih Terim ile çalışmak için hazırlık yapıyor. Kulübün milyarder başkanı Commisso'nun, Fiorentina taraftarının hala unutamadığı Fatih Terim'i takımın başında görmek istediği ifade edilmişti.

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Son dakika spor haberleri: Fiorentina'dan Fatih Terim'e sürpriz teklif! | GS haberleri

Fatih hocanın, konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir geri dönüşte bulunmadığı belirtildi.

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Son dakika spor haberleri: Fiorentina'dan Fatih Terim'e sürpriz teklif! | GS haberleri

YÖNETİMDEN TEKLİF BEKLİYOR

Fanatik'in haberine göre; 2000 yılında Galatasaray'a UEFA Kupası'nı kazandırarak Fiorentina'nın başına geçen Terim, İtalya'da gösterdiği başarıyla kısa sürede Milan'ın ilgisini çekmiş ve büyük bir transfere imza atmıştı.

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Son dakika spor haberleri: Fiorentina'dan Fatih Terim'e sürpriz teklif! | GS haberleri

Milan macerası sonrası Avrupa defterine nokta koyan 67 yaşındaki teknik adamın asıl hedefi ise kariyerini Galatasaray'da tamamlamak.

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Son dakika spor haberleri: Fiorentina'dan Fatih Terim'e sürpriz teklif! | GS haberleri

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fatih Terim, yönetimden opsiyon maddesini yürürlüğe almak üzere kendisine yeni bir teklif yapmasını bekliyor.

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