31 Mart 2021, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Fiorentina'dan Fatih Terim'e sürpriz teklif! | GS haberleri
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'ın başarılı Teknik Direktörü Fatih Terim'e sürpriz bir teklif geldi. İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, Fatih Terim için resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Fatih Terim'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor. İşte detaylar...
- 1
- 5
- 2
- 5
- 3
- 5
- 4
- 5
- 5
- 5
Daha Fazla Gör
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig