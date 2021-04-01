01 Nisan 2021, Perşembe

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Terim istedi yönetim harekete geçti! Cimbom İngiliz ismi bitiriyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2020-2021 sezonunu mutlak şampiyonlukla kapatmak isteyen Galatasaray'da gündem gelecek sezon yapılması gereken transferlere çevrildi. Terim'in yönetimle görüşerek Gedson'un takımda kalmasını istemesinin ardından daha çok ofansif takviyeler isteyen tecrübeli hocanın listesinde flaş bir isim var. İşte Terim'im mutlaka kadrosunda görmek istediği o yıldız futbolcu ve detaylar... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 01.04.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 09:24
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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Terim istedi yönetim harekete geçti! Cimbom İngiliz ismi bitiriyor!

Galatasaray'da sezon sonunda elde edilmesi planlanan şampiyonluk ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alma düşüncesine göre transfer politikasında değişiklikler olması bekleniyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Terim istedi yönetim harekete geçti! Cimbom İngiliz ismi bitiriyor!

Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda ilk olarak kaleci Muslera ile sözleşme uzatırken, önümüzdeki sezon mutlaka Avrupa'da başarı istiyor. Fatih Terim yöneticilerle görüşerek takımda kalmasını istediği oyuncuların isimlerini bildirdi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Terim istedi yönetim harekete geçti! Cimbom İngiliz ismi bitiriyor!


Galatasaray'ın özellikle sözleşme uzatma kapsamında ilk sırada bulunan isim olan Marcao konusunda ise Arap ülkelerinden gelen yüksek teklifler karşısında Brezilyalı oyuncuyla görüşmelerini hızlandırdığı öğrenildi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Terim istedi yönetim harekete geçti! Cimbom İngiliz ismi bitiriyor!

Sarı-kırmızılılar Marcao'nun ardından ise Luyindama ile görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. Terim'in özellikle bu iki oyuncunun takımda kalmasını çok fazla istediği öğrenildi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Terim istedi yönetim harekete geçti! Cimbom İngiliz ismi bitiriyor!

Galatasaray'da orta saha konusunda Taylan'ın olağanüstü yükselişinin ardından gelecek sezon o bölgedeki daha çok ofansif bölgeye takviye planını öne çıkardı.


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