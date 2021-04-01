01 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Terim istedi yönetim harekete geçti! Cimbom İngiliz ismi bitiriyor!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2020-2021 sezonunu mutlak şampiyonlukla kapatmak isteyen Galatasaray'da gündem gelecek sezon yapılması gereken transferlere çevrildi. Terim'in yönetimle görüşerek Gedson'un takımda kalmasını istemesinin ardından daha çok ofansif takviyeler isteyen tecrübeli hocanın listesinde flaş bir isim var. İşte Terim'im mutlaka kadrosunda görmek istediği o yıldız futbolcu ve detaylar... (GS spor haberleri)
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