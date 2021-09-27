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Son dakika spor haberleri: Fatih Terim Ocak ayını işaret etmişti! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

2021-2022 sezonuna yepyeni bir kadroyla başlayan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve 11 puan topladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, bu süreçte birçok yıldızı sahada denedi ve notlarını verdi. Deneyimli çalıştırıcı, forma şansını değerlendiremeyen ve kötü performans sergileyen yıldız oyuncunun devre arasında takımdan gönderilmesini istedi. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 27.09.2021 10:52
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Son dakika spor haberleri: Fatih Terim Ocak ayını işaret etmişti! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Geçtiğimiz sezonu averaj farkıyla 2. sırada bitiren Galatasaray, transfer döneminde gençleştirme operasyonu yaptı ve kadrosunu gelecek vadeden futbolcularla güçlendirdi.

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Son dakika spor haberleri: Fatih Terim Ocak ayını işaret etmişti! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, daha sonrasında sırasıyla Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında 2-0 öne geçmesine karşın skor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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Son dakika spor haberleri: Fatih Terim Ocak ayını işaret etmişti! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Düşen grafiği UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio maçıyla sonlandıran Cimbom, Çizme temsilcisini taraftarlarının da desteğiyle 1-0 mağlup etti ve 3 puanla başladı.

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Son dakika spor haberleri: Fatih Terim Ocak ayını işaret etmişti! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Lige yeniden dönen G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, rotasyona gitmedi ve sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Cimbom bu mağlubiyetin ardından Kayserispor deplasmanında as oyuncularını dinlendirdi ve bu maçtan da 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

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Son dakika spor haberleri: Fatih Terim Ocak ayını işaret etmişti! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig'de son 4 maçından 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak sadece 2 puan toplayabilen sarı-kırmızılı takım, Göztepe karşısında 1-0 geriye düşmesine karşın kazanmasını bildi ve 2-1'lik galibiyetle 3 puan hasretine son verdi.

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