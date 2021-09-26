26 Eylül 2021, Pazar
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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim o isimlerin üstünü çizdi! Ocak ayında yollar ayrılacak (GS haberleri)
Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Üst üste puan kayıplarıyla ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan sarı kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim ise kolları sıvadı. Deneyimli teknik adam, şans verdiği bazı isimlerin bu şansı değerlendirememesi üzerine üzerlerini çizdi. Galatasaray'da devre arasında bu isimlerle yollar ayrılacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
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