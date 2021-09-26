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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim o isimlerin üstünü çizdi! Ocak ayında yollar ayrılacak (GS haberleri)

Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Üst üste puan kayıplarıyla ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan sarı kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim ise kolları sıvadı. Deneyimli teknik adam, şans verdiği bazı isimlerin bu şansı değerlendirememesi üzerine üzerlerini çizdi. Galatasaray'da devre arasında bu isimlerle yollar ayrılacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Giriş Tarihi: 26.09.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 10:34
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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim o isimlerin üstünü çizdi! Ocak ayında yollar ayrılacak GS haberleri

Son 2 sezonda şampiyonluktan uzak kalana Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim önderliğinde bu yaz büyük bir planlama yapıldı. Kadrosunu genç ve gelecek vadeden isimlerle güçlendiren sarı kırmızılılar, sezona istediği gibi başlayamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim o isimlerin üstünü çizdi! Ocak ayında yollar ayrılacak GS haberleri

Bir yandan UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden Cimbom, gruptaki ilk maçında Lazio karşısında oldukça önemli bir galibiyet aldı. Ancak sarı kırmızılılar bu başarılı performansını lige yansıtamayarak, son 4 lig maçında ise galibiyete hasret kaldı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim o isimlerin üstünü çizdi! Ocak ayında yollar ayrılacak GS haberleri

Teknik direktör Fatih Terim bu sonuçların faturasını kesti. Sezon başından bu yana bir çok isme şans veren deneyimli teknik adam, bu şansları değerlendiremeyen bazı oyuncuları kulübeye çekerken, bazılarının ise üzerlerini çizdi.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim o isimlerin üstünü çizdi! Ocak ayında yollar ayrılacak GS haberleri

GOL ATAMAYAN GOLCÜLER

Terim'in gündemindeki ilk madde, gol yollarında etkisiz kalan forvetler. Daha önce hem saha içindeki etkisiz performansı, hem de saha dışındaki tavırlarıyla Mbaye Diagne kesik yemişti.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim o isimlerin üstünü çizdi! Ocak ayında yollar ayrılacak GS haberleri

Terim'in gözünden düşen bir başka isim ise Mostafa Mohamed oldu. Mısırlı futbolcunun bu sezon henüz golü olmaması ve geçen sezonun sonundaki düşen performansı bu noktada en büyük etken oldu.

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