25 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri: Çılgın takas iddiası! Vedat Muriqi'nin yerine Galatasaraylı Mostafa Mohamed
Lazio'nun Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı ve beklenilen performansı sergileyememişti. Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Mostafa Mohamed ise 8 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. İtalyan devi Kosovalı golcüyü göndermeyi planlarken, sarı-kırmızılı takımın kapısını flaş bir takas teklifiyle çalacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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