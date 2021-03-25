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Son dakika spor haberleri: Çılgın takas iddiası! Vedat Muriqi'nin yerine Galatasaraylı Mostafa Mohamed

Lazio'nun Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı ve beklenilen performansı sergileyememişti. Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Mostafa Mohamed ise 8 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. İtalyan devi Kosovalı golcüyü göndermeyi planlarken, sarı-kırmızılı takımın kapısını flaş bir takas teklifiyle çalacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 25.03.2021 06:53
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Son dakika spor haberleri: Çılgın takas iddiası! Vedat Muriqi'nin yerine Galatasaraylı Mostafa Mohamed

Galatasaray forması ile ilk 5 maçında 5 gol atarak Süper Lig'e süper bir giriş yapan Mostafa Mohamed şimdiden Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye başladı.

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Son dakika spor haberleri: Çılgın takas iddiası! Vedat Muriqi'nin yerine Galatasaraylı Mostafa Mohamed

Bu kulüplerden biri olan Lazio, gözden çıkardığı Vedat Muriç'in yerine forvet arayışlarına devam ederken Galatasaray'a sürpriz bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

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Son dakika spor haberleri: Çılgın takas iddiası! Vedat Muriqi'nin yerine Galatasaraylı Mostafa Mohamed

Fotomaç'ın haberine göre; Muriç'i herhangi bir Premier Lig takımına satamayacağına kanat getiren Lazio Sportif Direktörü Igli Tane, Galatasaray'la çalışan menajerlere Muriqi-Mohamed takası ihtimalini sordu.

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Son dakika spor haberleri: Çılgın takas iddiası! Vedat Muriqi'nin yerine Galatasaraylı Mostafa Mohamed

YETKİ BELGESİ VERMEDİ
Vedat Muriqi'den kurtulup, potansiyel vadeden Mıhammed'i almak için nasıl bir süreç başlatmaları konusunda bilgi talep etti.

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Son dakika spor haberleri: Çılgın takas iddiası! Vedat Muriqi'nin yerine Galatasaraylı Mostafa Mohamed

Ancak kendisinden Mohamed-Muriqi takası için yetki isteyen menajerlere gerekli belgeyi vermedi. Tare belge vermek yerine, bu ihtimali araştırması için Türkiye'de Galatasaray'a yakınlığı ile tanınan menajere, danışmanlık ücreti vermeyi teklif etti.

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