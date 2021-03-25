Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim o ismin transferinin bitmesini istedi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2020-2021 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyern Galatasaray'da işler pek yolunda gitmiyor. Son olarak Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan sarı-kırmızılılarda oynanılan futbol ve mücadele teknik direktör Fatih Terim'i memnun etmedi. Tecrübeli hoca bu doğrultuda oyunun merkezi için yönetime istekte bulundu. İşte Terim'in önerdiği o isim ve detaylar... (GS spor haberleri)

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Giriş Tarihi: 25.03.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 11:55 ABONE OL