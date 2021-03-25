25 Mart 2021, Perşembe

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim o ismin transferinin bitmesini istedi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2020-2021 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyern Galatasaray'da işler pek yolunda gitmiyor. Son olarak Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan sarı-kırmızılılarda oynanılan futbol ve mücadele teknik direktör Fatih Terim'i memnun etmedi. Tecrübeli hoca bu doğrultuda oyunun merkezi için yönetime istekte bulundu. İşte Terim'in önerdiği o isim ve detaylar... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 25.03.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 11:55
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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim o ismin transferinin bitmesini istedi!


Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 31 haftanın ardından 61 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda son haftalarda geçiş oyunlarında yaşanan sıkıntılar sebebiyle o bölge için arayışlar başladı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim o ismin transferinin bitmesini istedi!

Teknik direktör Fatih Terim, özellikle Taylan'ın olmadığı zamanlarda oyun kurmakta zorlanan takımı için gelecek sezon bu sorunu yaşamak istemiyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim o ismin transferinin bitmesini istedi!

Tecrübeli hoca devre arasında büyük umutlarla takıma katılan Gedson Fernandes'den istediği verimi alamazken o bölgede büyük sıkıntı yaşıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim o ismin transferinin bitmesini istedi!

Terim'in, yönetime orta saha arayışlarına bir an önce başlamalıyız dediği ve sürpriz bir ismi önerdiği iddia edildi. Gündemde flaş bir orta saha var.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim o ismin transferinin bitmesini istedi!

Orta sahada Taylan'ın yanına Gedson ve Emre Kılınç alternatiflerini deneyen Terim, bir türlü istediği verimi alamadı. O bölgenin en garanti ismi ise Taylan Antalyalı oldu.

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