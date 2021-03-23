23 Mart 2021, Salı

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da orta sahaya çifte aday!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 31 haftada 61 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray'da sezon sonu gerçekleşmesi planlanan transferlerde teknik direktör Fatih Terim plan değişikliğine gitti. Tercübeli hoca, özellikle orta saha bölgesinde iki yönlü oyuncu konusunda Gedson Fernandes'in performansından da memnum kalmazken o bölge için 2 alternatif belirledi. (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 23.03.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 13:31
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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da orta sahaya çifte aday!

Süper Lig'de son olarak sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray'da şampiyonluk yarışından alınan bu darbe teknik direktör Fatih Terim'i çileden çıkardı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da orta sahaya çifte aday!

Tecrübeli hoca, orta saha şablonunda diziliş olarak bazen baklava modeli denesede bir türlü istediği verimi alamadı. Hem Gedson'un hem de Etebo'nun çok fazla topu ezmesi ise Terim'i çok sinirlendirdi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da orta sahaya çifte aday!

Galatasaray'da Taylan'ın olmadığı karşılaşmalarda top hakimiyetinde oldukça zorlanan sarı-kırmızılılar şimdiden gelecek sezon için bu bölgede arayışlarına hız verdi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da orta sahaya çifte aday!

Sezon sonunda öncelikle sol bek ve kanat oyuncu arayışında olan Fatih Terim'in, son karşılaşmada da yaşanan bu kötü oyun üzerine orta saha konusunu ilk sıraya yazdı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da orta sahaya çifte aday!

Devre arasında Tottenham'dan kiralanan Gedson'dan büyük umutları olan Galatasaray'da, Portekizli yıldız beklenilen karşılığı veremedi. 22 yaşındaki futbolcu 8 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

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