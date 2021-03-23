23 Mart 2021, Salı
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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da orta sahaya çifte aday!
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 31 haftada 61 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray'da sezon sonu gerçekleşmesi planlanan transferlerde teknik direktör Fatih Terim plan değişikliğine gitti. Tercübeli hoca, özellikle orta saha bölgesinde iki yönlü oyuncu konusunda Gedson Fernandes'in performansından da memnum kalmazken o bölge için 2 alternatif belirledi. (GS spor haberleri)
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