Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi!

Açıkçası; "Taylan ve Babel girer, Gedson ve Arda çıkar" gibi gelmişti bana fakat öyle olmadı. 2-0'ın ardından gelen Mohamed'in kırmızı kartından sonrası içinse söyleyecek fazla bir şey yok. Hakem bence çok kötüydü ve belki de skora tesir etti ama gerçekleri de görmek, vurgulamak lazım. Böyle bir orta sahayla, Ömer'in duran topları kullandığı bir Galatasaray zaten nereye kadar gidebilir ki?