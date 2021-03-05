05 Mart 2021, Cuma

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan sezon sonu 3 bomba birden!

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 28 haftada liderliğini sürdüren Galatasaray'da, son hafta alınan Ankaragücü mağlubiyetinin ardından sarı-kırmızılılarda yaz sezonunda gerçekleşecek transfer planında değişikliğe gidilmesine karar verildi. Galatasaray'ın, özellikle kanat organizasyonlarında oldukça zayıf kaldığı görülmesi sonucu, teknik direktör Fatih Terim yönetime 3 oyuncu ismi verdi ve bu transferlerin en az 2 tanesinin kadroya katılmasını istedi. (GS transfer haberleri)

Giriş Tarihi: 05.03.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 09:40
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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan sezon sonu 3 bomba birden!

Galatasaray'da, Ankaragücü karşısında alınan 2-1 mağlubiyetin ardından teknik direktör Fatih Terim adeta çıldırdı. Tecrübeli teknik adam maç boyuncu kanat organizasyonlarında zorlanan takımına mutlak takviye istedi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan sezon sonu 3 bomba birden!

Özellikle Onyekuru'nun hücum anlamında etkili olamayışı ve oyunun sürekli sıkışması, sarı-kırmızılıların pozisyon bulamamasında öne çıkan anlardan biriydi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan sezon sonu 3 bomba birden!

Arda Turan'ın ise sağ kanat koridorunda ofansif anlamında takımına hiç katkı verememesi Galatasaray'da sezon sonu gerçekleşmesi planlanan transfer politikasında hücum anlamında iki kanat için hamleler geleceğini gösterdi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan sezon sonu 3 bomba birden!

Teknik direktör Fatih Terim bu doğrultuda gündemine 3 ismi alırken, bunlardan 2 tanesi Süper Lig'de görev alıyor. İşte Terim'in yönetimden talep ettiği futbolcular...

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan sezon sonu 3 bomba birden!

Tecrübeli hoca, devre arası transfer döneminde basın toplantısında bahsettiği yıldız futbolcu ile sezon sonunda tekrar görüşülmesini istedi.

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