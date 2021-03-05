05 Mart 2021, Cuma
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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan sezon sonu 3 bomba birden!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 28 haftada liderliğini sürdüren Galatasaray'da, son hafta alınan Ankaragücü mağlubiyetinin ardından sarı-kırmızılılarda yaz sezonunda gerçekleşecek transfer planında değişikliğe gidilmesine karar verildi. Galatasaray'ın, özellikle kanat organizasyonlarında oldukça zayıf kaldığı görülmesi sonucu, teknik direktör Fatih Terim yönetime 3 oyuncu ismi verdi ve bu transferlerin en az 2 tanesinin kadroya katılmasını istedi. (GS transfer haberleri)
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