28 Ağustos 2021, Cumartesi

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Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz aday! Terim'in yeni prensi... | Son dakika transfer haberleri

Sezona Şampiyonlar Ligi'nde aldığı PSV mağlubiyetleriyle başlayan Galatasaray'da art arda yapılan transferlerle takımdaki eksikler tamamlanmaya başladı. Sarı-kırmızılılarda geride kalan 2 haftada Süper Lig'de önce Giresunspor'u, sonrada Hatayspor'u mağlup ederek kötü gidişata dur dendi. Galatasaray Avrupa arenasında ise St.Johnstone ve Randers engellerini aşarak UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçların ardından orta saha takviyesini tamamlayarak yoluna devam etmek istiyor. Fatih Terim'in genç ve gelecek adına yapmış olduğu transferleri bir yenisini de orta saha hamlesi ile sürdürmek istiyor. Gedson Fernandes'ten haber bekleyen Galatasaray'da orta saha bölgesine sürpriz bir aday çıktı. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 28.08.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 09:37
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Galatasaray’dan orta sahaya sürpriz aday! Terim’in yeni prensi... | Son dakika transfer haberleri

2021-2022 sezonunda mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray'da gündem transferlere çevrildi. Sarı-kırmızılılar son olarak Morutan'ı kadrosuna kattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’dan orta sahaya sürpriz aday! Terim’in yeni prensi... | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de 2'te 2 yapan Fatih Terim'in öğrencileri bu çıkışını sürdürmek istiyor. Özellikle yapılan takviyelerin olumlu geri dönüş vermesi yönetim ve teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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Galatasaray’dan orta sahaya sürpriz aday! Terim’in yeni prensi... | Son dakika transfer haberleri

Geçen sezon en büyük sorun olarak ön plana çıkan orta saha bölgesi için yerli alternatifleri olarak Berkan Kutlu ve Aytaç Kara takıma dahil edildi. Ayrcıa Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk ise hem stoper hem ön liberö bilgesinde yer alabiliyor.

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Galatasaray’dan orta sahaya sürpriz aday! Terim’in yeni prensi... | Son dakika transfer haberleri

Teknik Direktör Fatih Terim, Avrupa arenasını da düşünerek bu bölgede iki yönlü oyuncu arayışını devam ettiriyor. Terim, 4-1-4-1 düzeni üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray’dan orta sahaya sürpriz aday! Terim’in yeni prensi... | Son dakika transfer haberleri

Rumen orta saha oyuncusu Cicaldau'nun takıma katılmasının en büyük etkeni ise orta saha dörtlüsünün merkezinde oynayacak olması. Fatih Terim bu bölgede merkezi Cicaldau ile paylaşacak bir oyuncu daha arıyor.

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