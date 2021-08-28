28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz aday! Terim'in yeni prensi... | Son dakika transfer haberleri
Sezona Şampiyonlar Ligi'nde aldığı PSV mağlubiyetleriyle başlayan Galatasaray'da art arda yapılan transferlerle takımdaki eksikler tamamlanmaya başladı. Sarı-kırmızılılarda geride kalan 2 haftada Süper Lig'de önce Giresunspor'u, sonrada Hatayspor'u mağlup ederek kötü gidişata dur dendi. Galatasaray Avrupa arenasında ise St.Johnstone ve Randers engellerini aşarak UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçların ardından orta saha takviyesini tamamlayarak yoluna devam etmek istiyor. Fatih Terim'in genç ve gelecek adına yapmış olduğu transferleri bir yenisini de orta saha hamlesi ile sürdürmek istiyor. Gedson Fernandes'ten haber bekleyen Galatasaray'da orta saha bölgesine sürpriz bir aday çıktı. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
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