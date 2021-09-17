17 Eylül 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Geleceğin yıldızı ile...

Yenilenen ve gençleşen kadrosuyla sezona başlayan Galatasaray'da, Ocak ayı için transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda, Teknik Direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda geleceği açık futbolculara yatırım yapılmaya devam edilecek. Bu doğrultuda Cimbom, flaş bir isim için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 17.09.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 12:40
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Son dakika spor haberi: Galatasaray’dan transfer atağı! Geleceğin yıldızı ile...

Galatasaray'da, Ocak ayı transfer dönemi için planlamalar sürüyor. Sarı kırmızılılar, Fatih Terim'in 'gençleştirme operasyonu' ile birlikte geleceği açık, potansiyeli yüksek isimlere yöneliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberi: Galatasaray’dan transfer atağı! Geleceğin yıldızı ile...

Cimbom'da, izleme komistesi ile beraber uyumlu çalışan teknik ekip, kendilerine sunulan futbolcular ile ilgili raporunu yönetime sunuyor. Burak Elmas ve ekibi de bu raporun ardından görüşmelere başlıyor.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray’dan transfer atağı! Geleceğin yıldızı ile...

Galatasaray'da, bu sezon hayata geçen 'gençlik aşısı' kış transfer döneminde de devam edecek. Scout ekibinin, hem yerinde hem de oyuncu izleme programlarından keşfettiği genç yıldız için harekete geçildi.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray’dan transfer atağı! Geleceğin yıldızı ile...

İşte Fatih Terim'in de 'büyük potansiyeli var' dediği o futbolcu...

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Son dakika spor haberi: Galatasaray’dan transfer atağı! Geleceğin yıldızı ile...

G.SARAY'DAN ENES SALİ ATAĞI!

Galatasaray, 15 yaşındaki genç yetenek Enes Sali için girişimlere başladı. Enes, futbol hayatını Romanya Ligi takımlarından FC Farul'da sürdürüyor.

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