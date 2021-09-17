Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Geleceğin yıldızı ile...

Yenilenen ve gençleşen kadrosuyla sezona başlayan Galatasaray'da, Ocak ayı için transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda, Teknik Direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda geleceği açık futbolculara yatırım yapılmaya devam edilecek. Bu doğrultuda Cimbom, flaş bir isim için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 17.09.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 12:40 ABONE OL