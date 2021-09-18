Son dakika spor haberi: Fatih Terim performansından memnun kalmadı! Yeni transfer yol ayrımında

Galatasaray'da, sezon başı yeniden yapılanmaya gidilmesiyle birlikte kadroda büyük bir revizyon yaşanmıştı. Sarı kırmızılılar, takıma yeni katılan isimlerle birlikte yaş ortalamasını da düşürmüştü. Teknik Direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda yapılan transferler sonrası ilk fire verildi. Deneyimli teknik adam, performansından memnun olmadığı isim için ayrılabilir raporu verdi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 18.09.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 11:59 ABONE OL