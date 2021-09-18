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Son dakika spor haberi: Fatih Terim performansından memnun kalmadı! Yeni transfer yol ayrımında

Galatasaray'da, sezon başı yeniden yapılanmaya gidilmesiyle birlikte kadroda büyük bir revizyon yaşanmıştı. Sarı kırmızılılar, takıma yeni katılan isimlerle birlikte yaş ortalamasını da düşürmüştü. Teknik Direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda yapılan transferler sonrası ilk fire verildi. Deneyimli teknik adam, performansından memnun olmadığı isim için ayrılabilir raporu verdi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 18.09.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 11:59
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Son dakika spor haberi: Fatih Terim performansından memnun kalmadı! Yeni transfer yol ayrımında

Galatasaray'da, yaz transfer döneminde kadroya katılan isimlerle birlikte takım büyük oranda değişti. Geçen sezon ayrılan futbolcuların yerleri daha genç isimlerle dolduruldu. Ancak Cimbom'da, Teknik Direktör Fatih Terim'in performansından memnun olmadığı flaş bir isimle yolların ayrılacağı öğrenildi.

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Son dakika spor haberi: Fatih Terim performansından memnun kalmadı! Yeni transfer yol ayrımında

Terim'in, idman ve maç performansını yeterli görmediği oyuncuları yakın zamanda Burak Elmas'a sunacağı ve yönetimin de bu rapora göre Ocak ayında çalışmalar yapacağı belirtildi.

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Son dakika spor haberi: Fatih Terim performansından memnun kalmadı! Yeni transfer yol ayrımında

Sarı kırmızılılarda, yeni transferlerin genelinden memnun olan 68 yaşındaki hoca, ayrılacak isimleri de kafasında belirledi.

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Son dakika spor haberi: Fatih Terim performansından memnun kalmadı! Yeni transfer yol ayrımında

Takımdaki maaş bütçesi ve giderleri düşürmek isteyen Cimbom, takımda forma şansı bulamayacak oyunculardan kolaylık sağlamalarını isteyecek.

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Son dakika spor haberi: Fatih Terim performansından memnun kalmadı! Yeni transfer yol ayrımında

G.SARAY'DA ALPASLAN YOL AYRIMINDA!

Galatasaray'da, yaz transfer döneminde bedelsiz olarak transfer edilen Alpaslan Öztürk ile Ocak ayında yolların ayrılacağı öğrenildi. Fatih Terim'in performansını yetersiz bulduğu milli oyuncu, forma şansı bulmakta da zorluk yaşıyor.

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