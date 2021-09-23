Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Brezilyalı orta saha! Transfer ocak ayında gerçekleşecek...

Süper Lig'e bu sezon kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, ilk 6 haftada sadece 8 puan toplayabildi. Teknik direktör Fatih Terim bir yandan bu kötü gidişi düzeltmek isterken, diğer yandan ise yönetime orta sahaya bir takviye istediğini belirtti. Bu talebin üzerine yönetim, yaz transfer döneminde de gündemde olan Brezilyalı yıldız için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)