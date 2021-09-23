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Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Brezilyalı orta saha! Transfer ocak ayında gerçekleşecek...

Süper Lig'e bu sezon kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, ilk 6 haftada sadece 8 puan toplayabildi. Teknik direktör Fatih Terim bir yandan bu kötü gidişi düzeltmek isterken, diğer yandan ise yönetime orta sahaya bir takviye istediğini belirtti. Bu talebin üzerine yönetim, yaz transfer döneminde de gündemde olan Brezilyalı yıldız için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Giriş Tarihi: 23.09.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 10:54
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Son dakika spor haberi: Galatasaray’a Brezilyalı orta saha! Transfer ocak ayında gerçekleşecek...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, sezona pek de iyi başlayamadı. Sarı kırmızılılar geriden kalan 6 haftada, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray’a Brezilyalı orta saha! Transfer ocak ayında gerçekleşecek...

Son olarak Kayserispor'a deplasmanda 3-0'lık skorla yenilen Cimbom'da, teknik direktör Fatih Terim ve yönetim kolları sıvadı. Bir yandan yeni transferlerin takıma daha fazla katkı sağlaması için çalışmalar sürerken diğer yandan kadroya katılacak oyuncular da gündemde.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray’a Brezilyalı orta saha! Transfer ocak ayında gerçekleşecek...

Cimbom öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara ise 1-0'lık Lazio galibiyetiyle başlayarak taraftarlarını sevindirdi. Ancak sarı kırmızılılar o maçın ardından 2 resmi lig maçında 2 mağlubiyet aldı.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray’a Brezilyalı orta saha! Transfer ocak ayında gerçekleşecek...

Deneyimli teknik adam Fatih Terim ise yönetime, orta sahaya bir takviye yapılması gerektiğini iletti. Yaz transfer döneminde bir çok genç oyuncuyu takıma kazandıran Cimbom, bu kez deneyimli ve performansı tartışılmayacak bir ismi kadrosuna katacak.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray’a Brezilyalı orta saha! Transfer ocak ayında gerçekleşecek...

Bu kapsamda Galatasaray, yaz transfer döneminde de gündemde olan Brezilyalı orta saha için harekete geçti.

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