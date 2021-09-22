22 Eylül 2021, Çarşamba
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Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! Fatih Terim o isimleri belirledi (GS spor haberleri)
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de oynadığı üst üste maçlardan istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim yapmış olduğu açıklamada takviyelerin devre arasında da süreceği ve direkt ilk 11'de şans vermek istedikleri yeni isimlere yöneleceğini ifade etmişti. Bununla birlikte sarı-kırmızılılarda takımdan sürpriz isimlerinden ayrılabileceği öne sürüldü. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler... (GS spor haberleri)
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