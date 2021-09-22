22 Eylül 2021, Çarşamba

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Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! Fatih Terim o isimleri belirledi (GS spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de oynadığı üst üste maçlardan istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim yapmış olduğu açıklamada takviyelerin devre arasında da süreceği ve direkt ilk 11'de şans vermek istedikleri yeni isimlere yöneleceğini ifade etmişti. Bununla birlikte sarı-kırmızılılarda takımdan sürpriz isimlerinden ayrılabileceği öne sürüldü. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 22.09.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 09:42
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Galatasaray’da ayrılıklar peş peşe! Fatih Terim o isimleri belirledi GS spor haberleri

Galatasaray geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak lige giriş yaptı. Bu sonuçların ardından 2021-2022 sezonunda beklentilerin karşılanamaması dolayısıyla sarı-kırmızılılarda kaos ortamı oluştu.

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Galatasaray’da ayrılıklar peş peşe! Fatih Terim o isimleri belirledi GS spor haberleri

Özellikle Galatasaray'da bazı futbolcuların taraftarlar tarafından tepki alması teknik direktör Fatih Terim'in de dikkatini çekti. Tecrübeli hoca basın toplantısında bu konulara dikkat çekti.

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Galatasaray’da ayrılıklar peş peşe! Fatih Terim o isimleri belirledi GS spor haberleri

Sarı-kırmızılılarda sezon başında takıma dahil edilen Cicaldau, Sacha Boey, Morutan, Nelsson, Patrick van Aanholt ve Berkan'ın performansından memnun olan teknik heyet ve yönetim diğer isimlerden ise tam verim alamadı.

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Galatasaray’da ayrılıklar peş peşe! Fatih Terim o isimleri belirledi GS spor haberleri

Yapılan diğer transferlerle beraber mevcut olan bazı futbolcuların da performansı ise hayal kırıklığı yarattı. Teknik Direktör Fatih Terim, buna göre yönetimle yaptığı toplantılarda bazı futbolcuların takımdan ayrılmasını talep edecek.

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Galatasaray’da ayrılıklar peş peşe! Fatih Terim o isimleri belirledi GS spor haberleri

Terim'in bazı isimlerin ayrılmasına onay verdiği bir diğer neden ise gelecek sezon uygulanacak 7+4 kuralı olduğu öğrenildi. İşte Terim'in listesindeki o isimler...

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