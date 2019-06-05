05 Haziran 2019, Çarşamba
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Son dakika l Galatasaray'dan transfer bombası! Ryan Babel'le birlikte o da geliyor...
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Takımın en formda oyuncularından olan Younes Belhanda'ya Arabistan Ligi'nden gelen ciddi teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılılar, adı sır gibi saklanan bir transfer operasyonu gerçekleştiriyor. Galatasaray taraftarının orta sahaya hangi transfer yapılacak? sorusu da cevap buldu. İşte Galatasaray'ın dev transfer harekatından detaylar...
Giriş Tarihi: 05.06.2019 21:37 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 22:16
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