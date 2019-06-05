05 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Son dakika l Galatasaray'dan transfer bombası! Ryan Babel'le birlikte o da geliyor...

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Takımın en formda oyuncularından olan Younes Belhanda'ya Arabistan Ligi'nden gelen ciddi teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılılar, adı sır gibi saklanan bir transfer operasyonu gerçekleştiriyor. Galatasaray taraftarının orta sahaya hangi transfer yapılacak? sorusu da cevap buldu. İşte Galatasaray'ın dev transfer harekatından detaylar...

Giriş Tarihi: 05.06.2019 21:37 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 22:16
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Son dakika l Galatasaray'dan transfer bombası! Ryan Babel'le birlikte o da geliyor...

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Son dakika l Galatasaray'dan transfer bombası! Ryan Babel'le birlikte o da geliyor...

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda.

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Son dakika l Galatasaray'dan transfer bombası! Ryan Babel'le birlikte o da geliyor...

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, o platformda kendini gösterebilecek oyuncuların araşıyışında.

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Son dakika l Galatasaray'dan transfer bombası! Ryan Babel'le birlikte o da geliyor...

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda da mücadele edecek olan Aslan, geniş rotasyonlu bir kadro ile lige merhaba demek istiyor.

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Son dakika l Galatasaray'dan transfer bombası! Ryan Babel'le birlikte o da geliyor...

Geçtiğimiz sezon kısıtlı kadro ile zor şartlarda şampiyon olan Galatasaray, önümüzdeki sezon bu zorlukları yaşamak istemiyor.

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