05 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Belhanda için ilk temas gerçekleşti!
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Mbaye Diagne ve Belhanda'nın takımdaki geleceği merak ediliyordu. Faslı yıldız Younes Belhanda'ya menajerler aracılığı ile temas kuruldu. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Giriş Tarihi: 05.06.2019 20:43
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