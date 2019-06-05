05 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Belhanda için ilk temas gerçekleşti!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Mbaye Diagne ve Belhanda'nın takımdaki geleceği merak ediliyordu. Faslı yıldız Younes Belhanda'ya menajerler aracılığı ile temas kuruldu. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 05.06.2019 20:43
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Galatasaray'da Belhanda için ilk temas gerçekleşti!

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da Belhanda için ilk temas gerçekleşti!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı kurmaylar mevcut oyuncular ile ilgili karar alma aşamasında.

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Galatasaray'da Belhanda için ilk temas gerçekleşti!

Yunan golcü Mitroglou ve Mbaye Diagne'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da Belhanda'ya sürpriz bir talip var.

İşte transfer gelişmesinin detayları...

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Galatasaray'da Belhanda için ilk temas gerçekleşti!

Suudi Arabistan basını geçtiği son dakika haberinde, Al Ittihad'ın Belhanda'nın menajeriyle temasa geçtiğini yazdı.

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Galatasaray'da Belhanda için ilk temas gerçekleşti!

Bu sezon sarı kırmızılı takımdan Garry Rodrigues'i transfer eden Al Ittihad şimdi de Belhanda'ya talip oldu.

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