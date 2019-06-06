06 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a yeni itici güç Ever Banega!

Bu sezon lig ve kupada elde ettiği başarıyı Şampiyonlar Ligi'ne de taşımak isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma içine girdi. Sevilla'da forma giyen Arjantinli orta saha için Boca Juniors'un da istekli olduğu ancak en iyi teklifin sarı-kırmızılı yönetimden geldiği ifade edildi. İşte transfere dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 06.06.2019 01:45 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 18:05
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Galatasaray'a yeni itici güç Ever Banega!

Bu sezon lig ve kupada elde ettiği başarıyı Şampiyonlar Ligi'ne de taşımak isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma içine girdi.

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Galatasaray'a yeni itici güç Ever Banega!

Stoke City'nin sıcak bakmaması nedeniyle Badou Ndiaye'yi yeniden kiralaması zor görünen sarı-kırmızılı ekibin listesine aldığı isimlerden birisi de Sevilla'dan Ever Banega...

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Galatasaray'a yeni itici güç Ever Banega!

Sevilla forması giyen futbolcu için Galatasaray dışında Boca Juniors'un da istekli olduğu belirtildi. Fakat oyuncuya şu ana kadar en iyi teklifin gelecek sezon Devler Ligi'nde oynayacak Galatasaray'dan yapıldığı vurgulandı.

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Galatasaray'a yeni itici güç Ever Banega!

TEKLİF İLGİSİNİ ÇEKTİ
Galatasaray'ın İspanya'da 2.2 milyon euro kazanan 30 yaşındaki futbolcuya, yıllık 3 milyon euro ve bonuslar teklif ettiği öğrenildi. Sevilla'yla da görüşmelerini sıklaştıran Cimbomun, 1 yıl sözleşmesi bulunan Arjantinli için 5 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı bildirildi.

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Galatasaray'a yeni itici güç Ever Banega!

Banega'ya talip olan bir diğer kulüp olan Boca Juniors'un ise oyuncuya 2 milyon euro'luk teklif yapacağı iddia edildi.

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