Galatasaray'a yeni itici güç Ever Banega!

Bu sezon lig ve kupada elde ettiği başarıyı Şampiyonlar Ligi'ne de taşımak isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma içine girdi. Sevilla'da forma giyen Arjantinli orta saha için Boca Juniors'un da istekli olduğu ancak en iyi teklifin sarı-kırmızılı yönetimden geldiği ifade edildi. İşte transfere dair tüm detaylar...