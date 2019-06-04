04 Haziran 2019, Salı

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Son dakika! İşte Gatasaray'ın 2020 planı

Süper Lig'i iki kupa ile tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve teknik ekip, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda takımdaki isimlerin sezon içindeki verileri tek tek incelenirken, takviye yapılacak bölgeler belirlendi ve "gönderilebilecek" oyuncuların da listesi hazırlandı. İşte Galatasaray'ın 2020 yolu...

Giriş Tarihi: 04.06.2019 19:48 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 19:49
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Son dakika! İşte Gatasaray'ın 2020 planı

KRİTİK ARAYIŞ: HENRY ONYEKURU

Galatasaray'da şampiyonluk yolunda attığı gollerle çok ciddi bir katkıda bulunan Henry Onyekuru, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Everton'a geri döndü. Sarı-kırmızılılar tekrar kiralamak istese de Nijeryalı oyuncunun peşinde Bayern Münih başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün olduğu iletildi.

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Son dakika! İşte Gatasaray'ın 2020 planı

Bu nedenle Galatasaray, Onyekuru'nun yerine arayışlara başladı ve scout ekibinin tavsiyeleriyle öne çıkan isimler ile temas kurulmaya başlandı.

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Son dakika! İşte Gatasaray'ın 2020 planı

HÜCUMUN KRALI KİM OLACAK?

Galatasaray'da uzun süren golcü krizinin ardından kadroya katılan Mbaye Diagne'nin 2. yarıdaki davranışları ve Arap yarımadasından da talipleri olması "alternatif" planları yapma yolunda Terim ve ekibini hızlandırdı.

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Son dakika! İşte Gatasaray'ın 2020 planı

Mitroglou'nun da sakatlığa yatkın bir görüntü çizmesi sonrasında Yunan golcü ile vedalaşmayı planlayan Galatasaray, Avrupa'da isim yapmış, üst düzey bir oyuncuyu transfer etmek istiyor.

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Son dakika! İşte Gatasaray'ın 2020 planı

Monaco ile kabus gibi bir sezon geçiren Radamel Falcao düşünülen isimler arasında yer alsa da, Kolombiyalı golcünün yaklaşık 8 milyon euro'luk yıllık kazancı nedeniyle kulübünden ayrılmaya sıcak bakmaması bu hamleyi zorlaştırıyor. Terim ve ekibi, alternatif isimler için de temaslarını sürdürüyor.

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