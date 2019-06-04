04 Haziran 2019, Salı
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Son dakika! İşte Gatasaray'ın 2020 planı
Süper Lig'i iki kupa ile tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve teknik ekip, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda takımdaki isimlerin sezon içindeki verileri tek tek incelenirken, takviye yapılacak bölgeler belirlendi ve "gönderilebilecek" oyuncuların da listesi hazırlandı. İşte Galatasaray'ın 2020 yolu...
Giriş Tarihi: 04.06.2019 19:48 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 19:49
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