05 Haziran 2019, Çarşamba

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Galatasaray, Jimmy Durmaz ile anlaşma sağladı

Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı - kırmızılı ekip Toulouse ile sözleşmesi sona eren Türk pasaportlu İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz ile anlaşma sağladı.

Giriş Tarihi: 05.06.2019 00:22 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 00:34
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Galatasaray, Jimmy Durmaz ile anlaşma sağladı

Gelecek sezonlarda gelebilecek muhtemel yabancı sınırlaması nedeni ile yerli statüsünde forma giyebilecek isimleri araştırmaya başlayan Galatasaray'ın gündemine Jimmy Durmaz geldi.

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Galatasaray, Jimmy Durmaz ile anlaşma sağladı

Sarı-Kırmızılı yönetim İsveç doğumlu oyuncu ile yapılan görüşmeler sonucunda 2 1 yıllık anlaşma sağladı.

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Galatasaray, Jimmy Durmaz ile anlaşma sağladı

''TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTERİM''

Jimmy Durmaz, daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği formasını giydiğini ve Türkiye'de yeniden forma giymek istediğini dile getirdi.

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Galatasaray, Jimmy Durmaz ile anlaşma sağladı

YABANCI KONTENJANINDAN SAYILMIYOR

Daha önce ülkemizde Gençlerbirliği formasını da giyen İsveç doğumlu yıldız futbolcu Jimmy Durmaz'ın Türk pasaportu da bulunuyor.

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Galatasaray, Jimmy Durmaz ile anlaşma sağladı

Tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a transfer olması halinde Tür oyuncu statüsünde forma giyecek


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