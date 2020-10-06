06 Ekim 2020, Salı

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Son dakika: Galatasaray'ın son gün transferi yattı! Fenerbahçe'den gelecekti...

Transfer döneminde son olarak Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna katan ve oyuncuyu KAP'a 9 Eylül'de bildiren Galatasaray, o günden transferin son saatlerine kadar takıma başka takviye yapamamıştı. Özellikle kanat ve orta saha bölgesindeki eksiklikler dikkat çekerken, transferin son gününde sarı-kırmızılıların Fenerbahçeli yıldıza teklif götürdüğü fakat bu transferin yapılamadığı iddia edildi. İşte o oyuncu ve transferin gerçekleşememesinin sebebi... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 06.10.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 09:17
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Son dakika: Galatasaray'ın son gün transferi yattı! Fenerbahçe'den gelecekti...

Yaz transfer dönemi dün resmen sona erdi, Galatasaray Yönetimi son günde taraftarını mutlu edecek bir KAP bildirimi yapamadı.

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Son dakika: Galatasaray'ın son gün transferi yattı! Fenerbahçe'den gelecekti...

Ezeli rakip Fenerbahçe'nin transfer sezonuna damgasını vurduğu 2020-21 sezonunun yaz döneminde Galatasaray, rakibinin bu alanda oldukça gerisinde kaldı.

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Son dakika: Galatasaray'ın son gün transferi yattı! Fenerbahçe'den gelecekti...

Dün yaz döneminin transfer sezonu kapanırken, Galatasaray yönetiminden taraftarlarını mutlu edecek bir yıldız ya da yıldızların KAP'a bildirimi gerçekleşmedi.

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Son dakika: Galatasaray'ın son gün transferi yattı! Fenerbahçe'den gelecekti...

YÖNETİME BÜYÜK TEPKİ
Özellikle Kasımpaşa karşısında alınan yenilgi ve ortaya konan kötü futbolun ardından Fatih Terim'in de maç bitmeden soyunma odasının yolunu tutması, taraftarların da eleştiri oklarını Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine çevirmesine neden oldu.

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Son dakika: Galatasaray'ın son gün transferi yattı! Fenerbahçe'den gelecekti...

FENERBAHÇELİ YILDIZLA İLGİLENDİ
Tüm bu yaşananların ortasında Galatasaray'ın dün bir Fenerbahçeli yıldızla ilgilendiği ortaya çıktı.

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