Son dakika: Galatasaray'ın son gün transferi yattı! Fenerbahçe'den gelecekti...

Transfer döneminde son olarak Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna katan ve oyuncuyu KAP'a 9 Eylül'de bildiren Galatasaray, o günden transferin son saatlerine kadar takıma başka takviye yapamamıştı. Özellikle kanat ve orta saha bölgesindeki eksiklikler dikkat çekerken, transferin son gününde sarı-kırmızılıların Fenerbahçeli yıldıza teklif götürdüğü fakat bu transferin yapılamadığı iddia edildi. İşte o oyuncu ve transferin gerçekleşememesinin sebebi... | Son dakika Galatasaray haberleri