26 Ocak 2021, Salı

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Zamalek Mostafa Mohamed'i satmaya hazır! Galatasaray'dan haber bekleniyor

Teknik direktör Fatih Terim'in açıklamasıyla birlikte transferde adı Galatasaray'la anılan Mostafa Mohamed için, Zamalek Kulübü Sportif Direktörü Ashraf Qassem'den açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 26.01.2021 00:31 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 06:09
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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mostafa Mohamed için resmi açıklama! Zamalek'in gözü Galatasaray'da

Zamalek Sportif Direktörü Ashraf Qassem, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferi hakkında konuştu.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mostafa Mohamed için resmi açıklama! Zamalek'in gözü Galatasaray'da

İddiaların aksine resmi teklif almadıklarını ifade eden Qassem, "Şu anda zaten her durumda karar yönetim kurulunda" dedi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mostafa Mohamed için resmi açıklama! Zamalek'in gözü Galatasaray'da

Kulübün finansal olarak sorunları olduğunu ve gelir elde etmek istediklerini söyledi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mostafa Mohamed için resmi açıklama! Zamalek'in gözü Galatasaray'da

Ashraf Qassem, "Ocak ayında mevcut durumumuzla yeni transfer yapamıyoruz. Öncelikli olarak mevcut kadromuzdaki oyuncuların maaşlarını ödemeliyiz.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mostafa Mohamed için resmi açıklama! Zamalek'in gözü Galatasaray'da

Biz büyük bir takımız ve buna yoğunlaşmalıyız" derken Mohamed'i satmaya hazır olduklarını ancak düşük bir teklifi kabul etmeyeceklerini de kaydetti. (Fotomaç)

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