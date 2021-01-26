26 Ocak 2021, Salı

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Eski hocası Salih Uçan'ın yeni takımını açıkladı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Bir dönem geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen, Roma, Sion ve Empoli gibi ekiplerde görev alan Salih Uçan için eski hocası açıklamalarda bulundu. Salih Uçan'ın gelecek sezondan itibaren hangi takımda forma giyeceği belli oldu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 26.01.2021 13:21
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Eski hocası Salih Uçan'ın yeni takımını açıkladı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Alanyaspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan'ın transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

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Eski hocası Salih Uçan'ın yeni takımını açıkladı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 27 yaşındaki futbolcunun yeni adresi merak konusu olmuştu.

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Eski hocası Salih Uçan'ın yeni takımını açıkladı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Salih Uçan, Alanyaspor'un sözleşme yenileme teklifini kabul etmedi.

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Eski hocası Salih Uçan'ın yeni takımını açıkladı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen başarılı orta sahanın yeni takımını eski hocası açıkladı.

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Eski hocası Salih Uçan'ın yeni takımını açıkladı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Salih Uçan'ın Bucaspor'dan hocası Sait Karafırtınalar gündem yaratan açıklamalar yaptı. Ajansspor'a konuşan deneyimli çalıştırıcı Salih Uçan'ın yeni takımını duyurdu.

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