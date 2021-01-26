Eski hocası Salih Uçan'ın yeni takımını açıkladı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Bir dönem geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen, Roma, Sion ve Empoli gibi ekiplerde görev alan Salih Uçan için eski hocası açıklamalarda bulundu. Salih Uçan'ın gelecek sezondan itibaren hangi takımda forma giyeceği belli oldu. İşte o sözler...