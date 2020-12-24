Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in yıldızı Aslan oluyor! Etebo'nun yerine gelecek

Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Stoke City'den kiraladığı Oghenekaro Etebo'dan istediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun yerine Süper Lig'in yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 24.12.2020 13:18 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 13:20 ABONE OL