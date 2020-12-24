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Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in yıldızı Aslan oluyor! Etebo'nun yerine gelecek

Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Stoke City'den kiraladığı Oghenekaro Etebo'dan istediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun yerine Süper Lig'in yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 24.12.2020 13:18 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 13:20
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Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in yıldızı Aslan oluyor! Etebo'nun yerine gelecek

Süper Lig'de son haftalarda alınan sonuçlarla lider Alanyaspor'la arasındaki puan farkını 1'e indiren Galatasaray, şampiyonluk için kolları sıvadı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in yıldızı Aslan oluyor! Etebo'nun yerine gelecek

Sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer dönemi için çalışmalarına başlarken, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listedeki oyuncularla görüşmelere hız verdi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in yıldızı Aslan oluyor! Etebo'nun yerine gelecek

Sezon başında orta saha takviyesi yapmakta geciken Cimbom, sadece Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna katabilmişti.

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Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in yıldızı Aslan oluyor! Etebo'nun yerine gelecek

Stoke City'den kiralanan Nijeryalı orta saha, beklenen performansı bir türlü sergileyemeyince gözden düştü.

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Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in yıldızı Aslan oluyor! Etebo'nun yerine gelecek

ETEBO GİDECEK, AYTAÇ GELECEK!
Fatih Terim, Etebo'yla ocak ayında yolların ayrılmasını isterken, orta saha transferi konusunda Süper Lig'in yıldız ismi Aytaç Kara'yı çok istediği öğrenildi.

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