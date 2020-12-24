Galatasaray'da Radamel Falcao devre arasında gidiyor! Yerine dünya yıldızı...

2019 yazında Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ve sakatlıklar nedeniyle birçok maç kaçıran Radamel Falcao, devre arasında sarı-kırmızılı takımdan ayrılıyor. Ocak ayında başlayacak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Cimbom, Kolombiyalı forvetin yerini ise bir başka dünya yıldızıyla doldurmayı planlıyor. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberleri