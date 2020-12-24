24 Aralık 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Radamel Falcao devre arasında gidiyor! Yerine dünya yıldızı...

2019 yazında Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ve sakatlıklar nedeniyle birçok maç kaçıran Radamel Falcao, devre arasında sarı-kırmızılı takımdan ayrılıyor. Ocak ayında başlayacak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Cimbom, Kolombiyalı forvetin yerini ise bir başka dünya yıldızıyla doldurmayı planlıyor. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberleri

Giriş Tarihi: 24.12.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 19:30
ABONE OL
  • 1
  • 8
Galatasaray'da Radamel Falcao devre arasında gidiyor! Yerine dünya yıldızı...

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle maçları kaçıran Radamel Falcao'nun sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Galatasaray'da Radamel Falcao devre arasında gidiyor! Yerine dünya yıldızı...

Akşam'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminde Kolombiyalı golcüsünü Inter Miami'ye gönderip 5 milyon euro'luk maaş yükünden kurtulmak istiyor.

  • 3
  • 8
Galatasaray'da Radamel Falcao devre arasında gidiyor! Yerine dünya yıldızı...

Galatasaray'ın, ABD'ye transfer olması beklenen Falcao'nun yerine ise İspanyol golcü Diego Costa'yı getirmek istediği iddia edildi.

  • 4
  • 8
Galatasaray'da Radamel Falcao devre arasında gidiyor! Yerine dünya yıldızı...

Bütün bunlar yaşanırken İspanyol ekibi Atletico Madrid, 32 yaşındaki İspanyol forvet Diego Costa'nın mukavelesini yenilememe kararı aldı.

  • 5
  • 8
Galatasaray'da Radamel Falcao devre arasında gidiyor! Yerine dünya yıldızı...

Diego Costa'nın sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacaktı. İspanya medyasındaki haberlere göre kulüp, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini de ocak ay��nda feshedecek.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör