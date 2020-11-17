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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer operasyonu! Fatih Terim ısrarla istedi

Sezon öncesi yaptığı transferlerle taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Ocak ayında yapacağı transfer hamleleriyle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin onay sonrası 22 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak için düğmeye bastı. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2020 18:26 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 18:31
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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer operasyonu! Fatih Terim ısrarla istedi

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle milli arayı zirvenin 1 puan gerisinde 3. sırada geçen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer operasyonu! Fatih Terim ısrarla istedi

Pazartesi günü oynayacağı Kayserispor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Aslan'da transfer çalışmaları şimdiden başladı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer operasyonu! Fatih Terim ısrarla istedi

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle taraftarını memnun edemeyen sarı-kırmızılılar, ocak ayında durumu tersine çevirmek istiyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer operasyonu! Fatih Terim ısrarla istedi

Bu doğrultuda dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın önceliklerinden biri de stoper transferi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer operasyonu! Fatih Terim ısrarla istedi

Sarı-kırmızılılarda uzun süredir Marcao veya Luyindama'dan birisinin satılıp buradan gelecek parayla 3 transfer yapılması konuşuluyor.

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