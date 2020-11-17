Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer operasyonu! Fatih Terim ısrarla istedi

Sezon öncesi yaptığı transferlerle taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Ocak ayında yapacağı transfer hamleleriyle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin onay sonrası 22 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak için düğmeye bastı. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 17.11.2020 18:26 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 18:31 ABONE OL