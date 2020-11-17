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Galatasaray ocak ayında 'kanat'lanacak! İşte Fatih Terim'in transfer listesi

Yaz transfer döneminde orta sahaya istediği takviyeyi yapamayan Galatasaray, devre arasında bu açığını kapatmak istiyor. Ayrıca sarı-kırmızılılar, hızlı bir kanat oyuncusu alıp daha önceki yıllardaki takım planına geri dönmenin hesabını yapıyor. Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim de istediği 3 ismi yönetime bildirdi. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2020 01:28 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 07:14
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Galatasaray ocak ayında 'kanat'lanacak! İşte Fatih Terim'in transfer listesi

Ara transferin en hareketli takımı olması beklenen Galatasaray'da hedefler bir bir netleşmeye başladı. Devre arasında öncelikli olarak takımın aksayan bölgeleri olan orta alan ve kanatları güçlendirmek isteyen teknik direktör Fatih Terim 3 isim üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.

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Galatasaray ocak ayında 'kanat'lanacak! İşte Fatih Terim'in transfer listesi

BU KEZ ÇALIŞMALAR ÇOK ERKEN BAŞLADI
Ligde bu sezon devre arası tatili verilmeyecek. Cimbom da bu nedenle ara transfer çalışmalarına normalden çok daha önce başladı. Hedef, ocak ayının ilk haftasında işi bitirmek.

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Galatasaray ocak ayında 'kanat'lanacak! İşte Fatih Terim'in transfer listesi

KENAN KARAMAN GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
Takvim'in haberine göre, tecrübeli hocanın ilk hedefi, Milli Takım'dan öğrencisi olan Kenan Karaman. Sezon sonunda F.Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldız Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Sezon sonunda serbest

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Galatasaray ocak ayında 'kanat'lanacak! İşte Fatih Terim'in transfer listesi

ONYEKURU'YU KADRODA GÖRMEK İSTİYOR!
Transfer listesindeki diğer isim ise Henry Onyekuru. Fatih Terim son iki sezonda takıma büyük katkı veren Nijeryalı yıldızı kiralık veya tapusuyla beraber mutlaka kadrosunda istiyor.

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Galatasaray ocak ayında 'kanat'lanacak! İşte Fatih Terim'in transfer listesi

İKİNCİ GÖZDE SALİH UÇAN!
Terim'in ikinci gözdesi Alanyaspor'da büyük bir çıkış yakalayan Salih Uçan… Genç yıldızın da sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Sarı- Kırmızılılar'ın işini kolaylaştırabilir. Kiralık veya tapusuyla!

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