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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den şok karar! 2 yıldızın biletini kesti

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadroda düşünülmeyen isimleri elinden çıkarmayı planlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, 2 yıldızın devre arasında takımdan gönderilmesini istedi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 25.12.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 09:56
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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den şok karar! 2 yıldızın biletini kesti

Ligin 15. haftasında cumartesi günü oynayacağı Trabzonspor maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den şok karar! 2 yıldızın biletini kesti

5 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi için oyuncu arayışlarını hızlandıran Cimbom, eksik görülen yerlere yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmeyi planlıyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den şok karar! 2 yıldızın biletini kesti

Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den şok karar! 2 yıldızın biletini kesti

Avrupa kulüplerinin radarındaki Marcao ve Luyindama'dan birini satmayı planlayan Aslan, sezon başında Stoke City'den kiraladığı ancak beklenen performansı veremeyen Etebo ile yollarını ayıracak.

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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den şok karar! 2 yıldızın biletini kesti

Galatasaray'da Şener Özbayraklı, Jesse Sekidika ve Ryan Babel gibi isimlerin durumu belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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