Galatasaray transferde büyük oynuyor! 5 bomba birden

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında eksik görülen bölgelere takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda girişimlerini sürdürürken, Trabzonspor maçının ardından 5 yıldız futbolcunun transferi için düğmeye basılacak. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 25.12.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 10:49 ABONE OL