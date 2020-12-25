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Galatasaray transferde büyük oynuyor! 5 bomba birden

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında eksik görülen bölgelere takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda girişimlerini sürdürürken, Trabzonspor maçının ardından 5 yıldız futbolcunun transferi için düğmeye basılacak. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 25.12.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 10:49
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Galatasaray transferde büyük oynuyor! 5 bomba birden

Süper Lig'in ilk 14 haftasını 26 puanla 2. sırada geçen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray transferde büyük oynuyor! 5 bomba birden

Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından Göztepe galibiyetiyle moral bulan Aslan, gözünü cumartesi günü oynayacağı Trabzonspor maçına çevirdi.

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Galatasaray transferde büyük oynuyor! 5 bomba birden

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı dev maçtan galip ayrılarak hem yeni seri başlatmayı hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

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Galatasaray transferde büyük oynuyor! 5 bomba birden

Cimbom'da zorlu maçın hazırlıkları sürerken, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için de çalışmalar hızlandı.

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Galatasaray transferde büyük oynuyor! 5 bomba birden

Galatasaray, sezon başında yaptığı takviyelerle ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe göre daha durgun bir transfer dönemi geçirmişti.

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