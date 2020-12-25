25 Aralık 2020, Cuma

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Galatasaray'ın altın çocuğu Taylan Antalyalı! Değerini 15'e katladı

Galatasaray'daki performansını özellikle bu sezon üst seviyeye çıkaran Taylan Antalyalı, ilk 11'in vazgeçilmez ismi oldu. 25 yaşındaki oyuncu ayrıca değerini de 15'e katladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 00:24 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 06:19
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Galatasaray'ın altın çocuğu Taylan Antalyalı! Değerini 15'e katladı

Bu sezon Galatasaray'ın en çok dikkat çeken ismi Taylan Antalyalı oldu. Cimbom'a 2019-20 sezonunda transfer olmasına rağmen ilk yılında kendisini gösteremeyen Taylan, bu sezon kadronun değişmezleri arasına girdi.

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Galatasaray'ın altın çocuğu Taylan Antalyalı! Değerini 15'e katladı

Kiralanması gündeme gelen ancak orta sahaya transfer yapılamayınca Galatasaray'da kalan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı başarılı futbolla değerini 3 kat artırdı.

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Galatasaray'ın altın çocuğu Taylan Antalyalı! Değerini 15'e katladı

2017 yılında sadece 200 bin euro değeri bulunan yıldız futbolcunun şu anki değeri tam 3 milyon euro...

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Galatasaray'ın altın çocuğu Taylan Antalyalı! Değerini 15'e katladı

YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Taylan'ın G.Saray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2.2 milyon Euro alan 25 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın en az kazanan oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

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Galatasaray'ın altın çocuğu Taylan Antalyalı! Değerini 15'e katladı

Mustafa Cengiz ve yönetimi ise genç oyuncunun maaşına teknik heyetten gelecek rapora göre zam yaparak sözleşmesini uzatmayı planlıyor. (Fotomaç)

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