Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim o isimleri veto etti! Dünya yıldızları...

Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle zirvenin ortağı olan Galatasaray transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Ara transferde birçok yeni ismin katılması beklenirken, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bazı isimlerle de yollar ayrılacak. Menajerler de transfer dönemi öncesi dünya yıldızlarını Cimbom'a önerdi fakat Terim'den bu isimlere veto geldi. İşte o isimler...