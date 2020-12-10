10 Aralık 2020, Perşembe

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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim o isimleri veto etti! Dünya yıldızları...

Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle zirvenin ortağı olan Galatasaray transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Ara transferde birçok yeni ismin katılması beklenirken, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bazı isimlerle de yollar ayrılacak. Menajerler de transfer dönemi öncesi dünya yıldızlarını Cimbom'a önerdi fakat Terim'den bu isimlere veto geldi. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 13:15
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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim o isimleri veto etti! Dünya yıldızları...

Süper Lig'de 5. haftada Alanyaspor'a mağlup olduktan sonra oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet 1 beraberlik olan Galatasaray topladığı 23 puanla zirvenin de ortağı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim o isimleri veto etti! Dünya yıldızları...

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar bir yandan da devre arası transfer dönemi için kollarını sıvadı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim o isimleri veto etti! Dünya yıldızları...

Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda harekete geçen Cimbom, yeni yıldızları kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim o isimleri veto etti! Dünya yıldızları...

Galatasaray'da bazı futbolcular ile de yolların ayrılması bekleniyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim o isimleri veto etti! Dünya yıldızları...

DÜNYA YILDIZLARINA VETO

Transfer dönemi yaklaştıkça manajerler oyuncularını da kulüplere önermeye başladı.

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