Galatasaray'a Falcao ve Saracchi müjdesi! Resmi açıklama geldi

Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'den müjdeli haber geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 10.12.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 19:31 ABONE OL