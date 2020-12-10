10 Aralık 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Falcao ve Saracchi müjdesi! Resmi açıklama geldi

Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'den müjdeli haber geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 10.12.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 19:31
ABONE OL
  • 1
  • 7
Galatasaray'a Falcao ve Saracchi müjdesi! Resmi açıklama geldi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Galatasaray'a Falcao ve Saracchi müjdesi! Resmi açıklama geldi

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınma ile başlandı. Daha sonra teknik çalışmalar yapıldı.

  • 3
  • 7
Galatasaray'a Falcao ve Saracchi müjdesi! Resmi açıklama geldi

Antrenmanın devam eden bölümünde pas oyunları oynandı. Ana bölümde ise dar alanda dayanıklılığa yönelik turnuva usulü çift kale maçlar gerçekleştirildi.

  • 4
  • 7
Galatasaray'a Falcao ve Saracchi müjdesi! Resmi açıklama geldi

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlandı.

  • 5
  • 7
Galatasaray'a Falcao ve Saracchi müjdesi! Resmi açıklama geldi

SARACCHI VE FALCAO ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sarı-kırmızılılarda Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör