İtalyanlar duyurdu! Marcao transferinde Fenerbahçe detayı

Marcao'yla en ciddi şekilde ilgilenen kulübün ise İtalyan ekibi Roma olduğu belirtiliyordu. İtalya'nın ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport da bu konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıp, Roma'nın Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiren 'Marcao planını' okuyucularına aktardı.