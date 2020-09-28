28 Eylül 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İtalyanlar duyurdu! Marcao transferinde Fenerbahçe detayı

Galatasaray'da göstermiş olduğu performansla Avrupa takımlarının radarına giren Brezilyalı stoper Marcao için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Çizme basını Roma'nın Marcao için sarı-kırmızılılara teklif yapmaya hazırlandığını yazarken teklifte olan Fenerbahçe detayı dikkat çekti. | Son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 14:35
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İtalyanlar duyurdu! Marcao transferinde Fenerbahçe detayı

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'da Belhanda, Babel ve Marcao gibi isimlerin takımda kalıp kalmayacağı da merak konusu oldu.

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İtalyanlar duyurdu! Marcao transferinde Fenerbahçe detayı

İyi bir teklif gelmesi halinde satılması planlanan yıldız futbolcular içinde en gözde isim ise Marcao... Brezilyalı stoper, sarı-kırmızılı formayla sergilediği başarılı performans sonrası birçok Avrupa devini peşine takmıştı.

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İtalyanlar duyurdu! Marcao transferinde Fenerbahçe detayı

Marcao'yla en ciddi şekilde ilgilenen kulübün ise İtalyan ekibi Roma olduğu belirtiliyordu. İtalya'nın ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport da bu konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıp, Roma'nın Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiren 'Marcao planını' okuyucularına aktardı.

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İtalyanlar duyurdu! Marcao transferinde Fenerbahçe detayı

Haberde yer alan bilgiye göre; pandemi nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan Başkent ekibi, fazla bonservis bedeli ödemeden transferlerini gerçekleştirmek istiyor.

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İtalyanlar duyurdu! Marcao transferinde Fenerbahçe detayı

Defans için ilk olarak Verona'dan Marash Kumbulla'yı 3 milyon euro kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katan Roma, Marcao için de benzer bir formülle Galatasaray'ı ikna etmek istiyor.

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