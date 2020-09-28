Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! Fenerbahçe de istemişti

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan ve gözünü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı Rangers maçına çeviren Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Son olarak Fransa'nın Nice takımının talip olduğu Younes Belhanda ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan sarı-kırmızılıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 28.09.2020 20:09 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 20:12 ABONE OL