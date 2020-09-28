28 Eylül 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! Fenerbahçe de istemişti

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan ve gözünü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı Rangers maçına çeviren Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Son olarak Fransa'nın Nice takımının talip olduğu Younes Belhanda ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan sarı-kırmızılıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 20:09 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 20:12
ABONE OL
  • 1
  • 15
Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! Fenerbahçe de istemişti

Süper Lig'in 3. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Galatasaray, mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrılmış ve gol yollarında istediğini alamamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! Fenerbahçe de istemişti

Pozisyon bazında oldukça kısır geçen bu müsabaka sonrasında sarı-kırmızılılar, daha önce listesinde bulunan 'hücum bölgesi adayları' için gaza basmıştı. Öte yandan Younes Belhanda'nın da Nice ile görüşmelere başlaması buna ön ayak oldu.

  • 3
  • 15
Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! Fenerbahçe de istemişti

Yaşanan bu gelişmelerin ardından daha önce de transfer listesinin üst sıralarında bulunun o isim için girişimlerini hızlandıran Cimbom'un, imza attıracağı yıldızın belli olduğu aktarıldı.

  • 4
  • 15
Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! Fenerbahçe de istemişti

Bulgar basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, şu anda Levski Sofya forması giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Stanislav Ivanov'u kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

  • 5
  • 15
Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! Fenerbahçe de istemişti

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Galatasaray'ın oyuncuya resmi imzayı attırmasının neredeyse kesin olduğu ifade edilirken, sarı-k��rmızılıların ödeyeceği bonservis bedeli de açıklandı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör