11 Ocak 2021, Pazartesi

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Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Anlaşma sağlandı

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, 18. hafta sonunda topladığı 33 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında yapacağı takviyelerle birlikte sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. Bu kapsamda Cimbom, Beşiktaş'ın da istediği bir futbolcuyla anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 11.01.2021 14:02
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Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Anlaşma sağlandı

Galatasaray Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi sarı-kırmızılılar 6-0'lık skorla kazandı.

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Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Anlaşma sağlandı

Karşılaşmanın ardından Fatih Terim'den transfer açıklaması geldi. Terim açıklamasında "Değişime ihtiyaç var. Kimseyi almadan da kimseyi bırakmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Anlaşma sağlandı

TERİM TAKVİYE BEKLİYOR

Teknik direktör Fatih Terim ise yıldız oyuncuların yanında takımın ihtiyacı olan bölgelere de takviye bekliyor.

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Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Anlaşma sağlandı

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar birçok isim ile görüşme gerçekleşrdi.

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Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Anlaşma sağlandı

Galatasaray Süper Lig ekibinde forma giyen ve performansı ile dikkat çeken yıldız futbolcu ile de anlaşma sağladı. İşte detaylar...

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