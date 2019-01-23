Alan Carvalho transferinde şok iddia! Tekme tokat kavga...

"ALAN'A VE KÜLÜBÜNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Alan Carvalho ve kulübüne teşekkür eden Albayrak, "Her şey yolunda gidiyordu. Birdenbire 'transferler yattı' diye haberler çıktı. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar" ifadelerini kullandı.