23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Alan Carvalho transferinde şok iddia! Tekme tokat kavga...

Ara transfer döneminin son günleri yaklaşırken Galtasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Birçok futbolcununu sarı-kırmızılı ekiple adı anılırken son günlerde Alan Carvalho transferi öne çıkmıştı.

Giriş Tarihi: 23.01.2019 14:04 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 15:50
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Alan Carvalho transferinde şok iddia! Tekme tokat kavga...

TRANSFER İÇİN DUBAİ'YE GİDİLDİ
Alan transferini bitirmek için 3 gün önce Dubai'ye giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak bugün İstanbul'a döndü.

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Alan Carvalho transferinde şok iddia! Tekme tokat kavga...

"GALATASARAY TRANSFER YAPACAKTIR"
Galatasaraylı futbolseverlerin 'Transfer müjdesi' beklediği Abdurrahim Albayrak, havalimandında yaptığı açıkalmada Alan Carvalho ve Pato ile görüştüklerini söyledi.

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Alan Carvalho transferinde şok iddia! Tekme tokat kavga...

"ALAN'A VE KÜLÜBÜNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Alan Carvalho ve kulübüne teşekkür eden Albayrak, "Her şey yolunda gidiyordu. Birdenbire 'transferler yattı' diye haberler çıktı. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

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Alan Carvalho transferinde şok iddia! Tekme tokat kavga...

PATO AÇIKLAMASI
Abdurrahim Albayrak, Pato'yla ve kulübüyle de görüştüklerini belirtirken "Bizi ağırladılar, teşekkür ediyorum" dedi.

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Alan Carvalho transferinde şok iddia! Tekme tokat kavga...

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Abdurrahim Albayrak'ın havalimanında yaptığı açıklamadan dakikalar önce ise Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinde flaş bir 'transfer' açıklamasında bulundu.

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