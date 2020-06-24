24 Haziran 2020, Çarşamba

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Sneijder'den olay itiraf! "Etrafımda birçok arkadaşım varken..."

Bir dönem Galatasaray forması da giyen ve sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, otobiyografisinde çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 23:21 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 23:24
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Sneijder'den olay itiraf! Etrafımda birçok arkadaşım varken...

Futbola ani bir kararla veda eden Wesley Sneijder, hayatını anlattığı biyografisinde ilginç itiraflarda bulundu.

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Sneijder'den olay itiraf! Etrafımda birçok arkadaşım varken...

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı eski futbolcu, Real Madrid'de oynarken kendisini çok yalnız hissettiğini ve çok fazla alkol aldığını itiraf etti.

İşte Fotomaç'ın derlediği habere göre, Sneijder'in biyografisinden öne çıkan bölümler:

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Sneijder'den olay itiraf! Etrafımda birçok arkadaşım varken...

"KRALİYET AİLESİNİN ÜYESİ GİBİYDİM"
Madrid'de gece hayatına kendimi fazla kaptırdım. Gençtim ve başarının, ilginin, şöhretin tadını çıkarıyordum. Daha sonraları her şey kötü gitmeye başladı. Uyuşturucu haplar yoktu ama alkol vardı. Kraliyet ailesinin bir üyesi gibi yaşıyordum. Real Madrid fubolcusuysan ilgi görürsün. Fakat, sahada da yeterince iyiydim. Sürekli olarak, "Sneijder daha iyisini yapabilirsin." diyorlardı.

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Sneijder'den olay itiraf! Etrafımda birçok arkadaşım varken...

"VOTKA EN İYİ ARKADAŞIMDI"
Yalnızdım, bir başımaydım. Etrafımda birçok çok arkadaşım varken neden bu kadar yalnız hissediyordum? Votkanın en iyi arkadaşım olduğunu fark edememiştim bile. Fiziksel olarak bunun etkilerini görmedim. Bir sonraki gün uyanıyor ve her şeye yeniden başlıyordum.

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Sneijder'den olay itiraf! Etrafımda birçok arkadaşım varken...

"DAVRANIŞLARIM R. MADRID'E YAKIŞMIYORDU"
Oynamaya devam ediyordum ama artık o kadar iyi değildim ve daha az motiveydim. Davranışlarım, Real Madrid gibi bir kulübün oyuncusuna yakışmıyordu. Sahada futbol zekamı kullanarak oynamaya başlamıştım. Fiziksel olarak etkileri artmaya başladıktan sonra sadece tekniğimle oynadım. Kimsenin bunu fark etmeyeceğini düşünmüştüm.

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