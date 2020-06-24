Sneijder'den olay itiraf! "Etrafımda birçok arkadaşım varken..."

"VOTKA EN İYİ ARKADAŞIMDI"

Yalnızdım, bir başımaydım. Etrafımda birçok çok arkadaşım varken neden bu kadar yalnız hissediyordum? Votkanın en iyi arkadaşım olduğunu fark edememiştim bile. Fiziksel olarak bunun etkilerini görmedim. Bir sonraki gün uyanıyor ve her şeye yeniden başlıyordum.