29 Mayıs 2020, Cuma

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Sneijder Galatasaray'a dönecek mi? Fatih Terim açıkladı

Sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma gelen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda yardım antrenör Hasan Şaş'ın istifasının ardından Johan Elmander ve Albert Riera'nın teknik ekibe dahil olacağı öne sürülmüş, son olarak ise Wesley Sneijder'in adı gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Sneijder'in Galatasaray'a dönüp dönmeyeceğiyle ilgili konuştu. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 15:09
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Sneijder Galatasaray'a dönecek mi? Fatih Terim açıkladı

Galatasaray'da 4.5 sezon forma giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in, sarı-kırmızılı camiaya geri döneceği iddia edilmişti.

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Sneijder Galatasaray'a dönecek mi? Fatih Terim açıkladı

Geçtiğimiz haftalarda, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş'ın görevden ayrılması sonrası Sneijder'in, bu pozisyonda göreve başlayacağı öne sürülmüştü.

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Sneijder Galatasaray'a dönecek mi? Fatih Terim açıkladı

Bu koltuk için Albert Riera ve Johan Elmander'in ismi de ön plana çıkmıştı. Son olarak ise Mario Jardel'in ismi de Fatih Terim'in yardımcısı olarak anılmıştı.

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Sneijder Galatasaray'a dönecek mi? Fatih Terim açıkladı

Ancak Hollanda basınında çıkan haberlere göre Sneijder'in, Real Madrid'in U21 Teknik Direktörlük görevine sıcak bakmadığı ve Galatasaray ile temas halinde olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

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Sneijder Galatasaray'a dönecek mi? Fatih Terim açıkladı

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in gelecek sezon sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör olacağı konuşulurken, bu konuyla ilgili Fatih Terim'den açıklama geldi.

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