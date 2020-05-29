Ancelotti Galatasaraylı yıldızın peşinde! Fatih Terim'den o ismi istedi...

LUYINDAMA İÇİN YENİ HABER

Galatasaray'da çapraz bağları yırtıldığı için Kasım ayından bu yana forma giyemeyen Christian Luyindama'nın sakatlığı, Avrupa'daki taliplerine engel olmadı. Kongolu oyuncu ile ilgili yeni bir haber daha ortaya çıktı.

