29 Mayıs 2020, Cuma

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Ancelotti Galatasaraylı yıldızın peşinde! Fatih Terim'den o ismi istedi...

Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Standart Liege'den 5 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Luyindama'ya bir talip daha çıktı. İngiltere'de Premier Lig ekiplerinden Everton'un teknik direktörü Ancelotti yıldız ismi teknik direktör Fatih Terim'den istediği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 18:35
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Ancelotti Galatasaraylı yıldızın peşinde! Fatih Terim'den o ismi istedi...

LUYINDAMA İÇİN YENİ HABER

Galatasaray'da çapraz bağları yırtıldığı için Kasım ayından bu yana forma giyemeyen Christian Luyindama'nın sakatlığı, Avrupa'daki taliplerine engel olmadı. Kongolu oyuncu ile ilgili yeni bir haber daha ortaya çıktı.

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Ancelotti Galatasaraylı yıldızın peşinde! Fatih Terim'den o ismi istedi...

ANCELOTTI'NİN 1 NUMARASI

Afrika'da çıkan son haberlere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktör Carlo Ancelotti, yönetime verdiği defans transferi listesinin ilk sırasına Luyindama'yı yazdı.

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Ancelotti Galatasaraylı yıldızın peşinde! Fatih Terim'den o ismi istedi...

İtalyan hocanın, stoper takviyesi için 26 yaşındaki oyuncunun kendilerine yeterli olacağını bildirdiği yazıldı.

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Ancelotti Galatasaraylı yıldızın peşinde! Fatih Terim'den o ismi istedi...

15 MİLYON EURO

Everton yöneticilerinin, önümüzdeki günlerde resmi teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve Galatasaray'ın da 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında oyuncusunu göndermeye sıcak bakacağı kaydedildi.

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Ancelotti Galatasaraylı yıldızın peşinde! Fatih Terim'den o ismi istedi...

ASTON VILLA VE WEST HAM DA TALİP

Fiziksel olarak öne çıktığı belirtilen Luyindama'nın peşinde Everton ile birlikte Aston Villa ve West Ham'ın da bulunduğu vurgulanırken, sakatlığını atlatarak son dönemde forma giyecek olmasının da önemli olduğu ifade edildi.

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