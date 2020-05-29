29 Mayıs 2020, Cuma
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Ancelotti Galatasaraylı yıldızın peşinde! Fatih Terim'den o ismi istedi...
Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Standart Liege'den 5 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Luyindama'ya bir talip daha çıktı. İngiltere'de Premier Lig ekiplerinden Everton'un teknik direktörü Ancelotti yıldız ismi teknik direktör Fatih Terim'den istediği iddia edildi. İşte detaylar...
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