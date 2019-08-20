20 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Slimani'den Galatasaray'a müjde! İmzayı atıyor

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, her konuda anlaşmaya vardığı Radamel Falcao transferi artık gün sayıyor. Perşembe günü İstanbul'da olması beklenen yıldız futbolcunun cuma günü resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Camiada herkes Falcao transferinin açıklanmasını beklerken, sarı-kırmızılı taraftarları sevindiren bir gelişme daha yaşandı. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 20.08.2019 21:01 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 21:03
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Slimani'den Galatasaray'a müjde! İmzayı atıyor

Sezona 2-0'lık Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

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Slimani'den Galatasaray'a müjde! İmzayı atıyor

Şu ana dek tam 10 futbolcuyla resmi sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda transfer gündeminin 1 numaralı ismi Radamel Falcao...

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Slimani'den Galatasaray'a müjde! İmzayı atıyor

Yıldız futbolcuyla her konuda anlaşan sarı-kırmızılıların Falcao'yu perşembe günü özel uçakla İstanbul'a getireceği ve Kolombiyalı yıldızla cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak görkemli törenle resmi sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

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Slimani'den Galatasaray'a müjde! İmzayı atıyor

Falcao transferi için artık gün sayan sarı-kırmızılılara taraftarı sevindirecek bir haber geldi.

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Slimani'den Galatasaray'a müjde! İmzayı atıyor

İki forvet takviyesi yapmadan Falcao'yu elinden çıkarmak istemeyen Monaco, Ben Yedder'in ardından ikinci forvet transferinde de mutlu sona ulaştı.

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