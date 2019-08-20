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Slimani'den Galatasaray'a müjde! İmzayı atıyor
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, her konuda anlaşmaya vardığı Radamel Falcao transferi artık gün sayıyor. Perşembe günü İstanbul'da olması beklenen yıldız futbolcunun cuma günü resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Camiada herkes Falcao transferinin açıklanmasını beklerken, sarı-kırmızılı taraftarları sevindiren bir gelişme daha yaşandı. Galatasaray son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 20.08.2019 21:01 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 21:03
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