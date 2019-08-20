20 Ağustos 2019, Salı

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Galatasaray'da Fatih Terim Konyaspor 11'ini belirledi! Falcao...

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, zaman kaybetmeden ikinci haftada oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçında sahaya süreceği 11'i belirledi. Denizlispor maçında saha çıkan 11'de üç değişiklik birden yapacak olan sarı-kırmızılılarda cuma günü sözleşme imzalaması beklenen Radamel Falcao'nun forma şansı bulup bulamayacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.08.2019 20:02 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 20:03
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Galatasaray'da Fatih Terim Konyaspor 11'ini belirledi! Falcao...

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla kapatmasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak sezona istediği başlangıcı yapamadı.

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Galatasaray'da Fatih Terim Konyaspor 11'ini belirledi! Falcao...

Denizli deplasmanında beklenmedik bir mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, zaman kaybetmeden Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

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Galatasaray'da Fatih Terim Konyaspor 11'ini belirledi! Falcao...

Teknik direktör Fatih Terim'in önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Steven Nzonzi, ilk kez takımla birlikte çalıştı.

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Galatasaray'da Fatih Terim Konyaspor 11'ini belirledi! Falcao...

Denizlispor karşısında kaçan penaltı sonrası oyundan düşen ve bir daha maça hiçbir şekilde ortak olamayan Cimbom'da Fatih Terim dizginleri eline aldı.

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Galatasaray'da Fatih Terim Konyaspor 11'ini belirledi! Falcao...

İmparator, idmanda öğrencileriyle yaptığı toplantıda bir an önce toparlanmalarını istedi.

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