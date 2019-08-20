Galatasaray'da Fatih Terim Konyaspor 11'ini belirledi! Falcao...

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, zaman kaybetmeden ikinci haftada oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçında sahaya süreceği 11'i belirledi. Denizlispor maçında saha çıkan 11'de üç değişiklik birden yapacak olan sarı-kırmızılılarda cuma günü sözleşme imzalaması beklenen Radamel Falcao'nun forma şansı bulup bulamayacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.08.2019 20:02 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 20:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





