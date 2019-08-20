20 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın rakipleri 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası belli olacak. Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turunda Yunanistan ekibi Olympiakos'a elenmesi sonrası kasasını dolduran sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, takımının geçen seneki hataları tekrarlamasını istemiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Aslan, Avrupa sahnesinde başarılı bir grafik çizmek istiyor. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

Giriş Tarihi: 20.08.2019 21:44 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 21:53
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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Avrupa sahnesinde Galatasaray'ı zorlu rakipler bekliyor.

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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Birinci torbada Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih, PSG ve Zenit şu an için kesinleşen takımlar olarak dikkatleri çekiyor.

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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Benfica, Lyon, Bayer Leverkusen, Salzburg, Valencia ve Inter de takımımızın muhtemel rakipleri arasında bulunuyor.

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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Öte yandan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Başakşehir, Olympiakos'a 1-0 ve 2-0'lık skorlarla elenirken dev turnuvada tek temsilcimiz olarak geçtiğimiz sezon olduğu gibi, bu sezon da Galatasaray kaldı.

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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Başakşehir'in vedasının ardından sarı-kırmızılılar, yayın gelirinin yüzde 90'lık bir kısmını kasasına koyacak.

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