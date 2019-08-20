20 Ağustos 2019, Salı
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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!
Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın rakipleri 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası belli olacak. Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turunda Yunanistan ekibi Olympiakos'a elenmesi sonrası kasasını dolduran sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, takımının geçen seneki hataları tekrarlamasını istemiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Aslan, Avrupa sahnesinde başarılı bir grafik çizmek istiyor. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...
Giriş Tarihi: 20.08.2019 21:44 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 21:53
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