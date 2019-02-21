21 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Sinan Gümüş Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

Menajerler, "Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif getiririz" dedi. Sinan önceliği Aslan'a verdi.

Giriş Tarihi: 21.02.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 11:03
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Sinan Gümüş Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Sinan Gümüş'e henüz bir teklif yapılmadı.

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Sinan Gümüş Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

25 yaşındaki oyuncunun Alman menajeri Decker'in kapısını aşındıranlar "Sinan'a 2 katı maaşına Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif getiririz" dediler.

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Sinan Gümüş Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

Decker bunu Türk yardımcısı Ersin Akan'a iletti. Akan da Sinan'a söyledi.

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Sinan Gümüş Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

Sinan Gümüş "Sonuna kadar Galatasaray'ı bekleyelim. Önceliğim burada kalmak ve Fatih hocam ile birlikte çalışmak. Eğer istediğimiz teklif gelmezse diğerlerine sonra bakarız" yanıtını verdi.

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Sinan Gümüş Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

Menajerler de bu cevap üzerine beklemeye geçti.

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