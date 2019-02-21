21 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Henry Onyekuru'dan transfer açıklaması!

Galatasaray sezon başında Everton'dan kiraladığı ve performansıyla göz dolduran Henry Onyekuru, geleceği hakkında Nijerya basınına flaş açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 21.02.2019 10:26
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Henry Onyekuru'dan transfer açıklaması!

Everton'dan bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onkeyuru yaptığı açıklamayla Galatasaray yönetime mesaj gönderdi.

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Henry Onyekuru'dan transfer açıklaması!

Sergilediği futbolla sarı kırmızılı taraftarların gönlünü kazanan Nijeryalı yıldız, sarı kırmızılı takımda kalmaya sıcak bakıyor.

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Henry Onyekuru'dan transfer açıklaması!

Nijerya basınına konuşan Onyekuru, "Eğer Everton kabul ederse İstanbul'da kalmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

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Henry Onyekuru'dan transfer açıklaması!

21 yaşındaki kanat oyuncusu, ''Galatasaray'ı çok seviyorum. Hayalim Premier Lig'de oynamak ama çalışma izni yüzünden bazı problemler var. Eğer Everton kabul ederse Galatasaray'da kalırım'' diye konuştu.

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Henry Onyekuru'dan transfer açıklaması!

Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında olan 21 yaşındaki genç yetenek bu sezon sarı kırmızılı formayla 28 karşılaşmaya çıktı.

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