Sergen Yalçın bombayı patlattı! Galatasaray...

Yalçın, Aytemiz Alanyaspor'da göreve başladıktan sonra takımın başında 10 lig maçına çıktı. 10 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Sergen Yalçın'ın ekibi, 2 maçtan puansız ayrıldı. Turuncu yeşilliler bu 10 karşılaşmada rakip filelere 15 gol gönderirken, kalesinde ise 7 gol gördü.